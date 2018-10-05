Белорусская Православная Церковь прекращает совместное служение с епископами Константинополя

Белорусская Православная Церковь прекращает совместное служение с епископами Константинопольского патриархата и призывает его приостановить процесс предоставления автокефалии Украинской Церкви.

Об этом заявил глава БПЦ, митрополит Минский и Заславский Павел во время пресс-конференции в Минске, передает "ТСН".

"Наше заявление составлено таким образом, чтобы призвать и патриарха Варфоломея, и Синод Константинопольской церкви переосмыслить принятые решения и сделать все возможное, чтобы дезавуировать или отозвать, остановить этот процесс, который сегодня принимает четкие формы церковного раскола всего мирового православия", - рассказал митрополит.

По его словам, раскол может стать самым страшным событием, и поэтому БПЦ решила приостановить совместное служение с Константинополем.

"Чтобы как-то отрезвить горячие головы, было принято решение приостановить наше служение с епископатом Константинопольским, приостановить наше участие во всех мероприятиях, где председательствуют представители Константинополя", - отметил митрополит Павел.

Ранее, 14 сентября, Священный синод РПЦ на экстренном заседании решил прекратить участие Церкви в работе структур под председательством Константинопольского патриархата.