Андрей Парубий пригласил патриарха Варфоломея в Украину

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в Украину.

Об этом он сообщил на встрече с экзархами Вселенского Патриархата в Украине - архиепископом Памфилийским Даниилом из США и епископом Эдмонтонским Иларионом из Канады. Экзархи подтвердили, что в скором времени патриарх Варфоломей может приехать в Украину, чтобы поставить точку в вопросе об автокефалии, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на lb.ua.

"Приглашаю Вселенского патриарха в Украину", - сказал Парубий, попросив экзархов передать это приглашение Вселенскому патриарху. По его словам, визит Вселенского патриарха в Украину "будет большим знаком, будет большим символом для Украины и Верховной Рады".

Парубий также выразил надежду, что решение о предоставлении автокефалии Украинской Церкви будет принято.

Экзархи, в свою очередь, отметили, что осталось совершить последние шаги в вопросе предоставления томоса, и высказались за дальнейшее сотрудничество с украинским парламентом.

"Я думаю, что его Святейшество… посетит Украину и также будет присутствовать в Верховной Раде, которая приняла это историческое решение (обращение к патриарху о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине, - ред.)", - сказал епископ Эдмонтонский Иларион.