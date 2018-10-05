Митрополит Ириней молится об упокоении всемирно известного баскетболиста Григория Хижняка

Сегодня, 5 октября, умер всемирно известный баскетболист Григорий Хижняк, прихожанин УПЦ.

Митрополит Ириней выразил соболезнование близким умершего, опубликованное на официальном сайте епархии, сообщает пресс-служба Днепропетровской епархии УПЦ.

"С печалью воспринял известие о кончине Григория Хижняка.

Покойный был наделен многими дарованиями. Григорий Хижняк известный баскетболист не только в Украине, но в других странах мира. За карьеру поиграл в чемпионатах ведущих баскетбольных стран – в Испании, Греции, России, Литве. Выступая за «Жальгирис», два сезона подряд (2000-2001, 2002). Долгое время играл за сборную, в том числе на дебютном для Украины Евробаскете-1997, а также на чемпионате Европы 2003 года.

По окончании карьеры игрока и чемпионата Украинской Суперлиги 2009/2010 стал тренером дубля команды «Днепр-Азот». С сезона 2011/12 по 2018 – занимал пост директора по маркетингу БК «Будивельника».

Принимал активное участие в социальных и благотворительных программах.

Григорий являлся активным прихожанином Украинской Православной Церкви.

Выражаю сердечные соболезнования всем родным и близким почившего.

Милостивый Господь да упокоит душу новопреставленного раба Своего Григория в селениях праведных, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная. Вечная ему память", - говорится в сообщении.