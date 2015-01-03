В Запорожской епархии УПЦ провели анонимный опрос духовенства (диаграммы) ІІ часть

Но при всей своей значимости и важности богослужения, сфера церковной жизни им не ограничивается. Оно лишь часть, очень важная, но лишь часть жизни.

Жизнь христианина охватывает всю сферу его существования. А у нас как-то повелось, что Церковь ограничивается только богослужениями. Это была сознательная политика советской власти; но, увы, так по инерции продолжается и сегодня. Поэтому в церковном организме должны наличествовать мысли и действия о расширении церковности и за пределы храма. Другое дело, что мы пока не владеем никакими наработками, не знаем, как это делать. Над этим должен думать каждый из нас. На это также влияет то, проживает ли священник на своем приходе или как «заробитчанин» периодически появляется.

Прежде всего, нужно создавать ту самую среду общения, может быть, и более широкую даже, чем сфера общинной жизни, потому что последняя своим центром имеет как раз евхаристию, богослужение.

Нужна именно среда общения - чтобы людям можно было элементарно куда-то прийти. Очень интересный пример – Праздник бездрожжевого хлеба при храме мчч.Трифона и Фаллалея. Я был свидетелем радости участников этого праздника. Другие примеры – уборка территории, помощь госпиталю и больнице, проведение Дня матери в воинских частях и другое. На которых прихожане, участники и все присутствующие не просто во время богослужения переглянуться друг с другом или перемолвиться парой слов в храме или возле него, а наоборот могли в непринужденной обстановке пообщаться друг с другом. В таких мероприятиях Церковь, помимо прочего, несет в себе очень важную педагогическую функцию - способствовать возрастанию человека во Христе, превращению его в состоявшуюся зрелую творческую личность, в христианина. Но в нашей церковной жизни как раз такая вот педагогическая цель по отношению к каждому человеку, увы, редко ставится. А в этом заложены глубоко духовные вещи, связанные с тем, что люди не извлекли урока из истории ХХ века. В результате этого получается, что у нас нет народа. Есть население, состоящее из очень «атомизированных» людей, каждый из которых сам по себе, разумеется (в большинстве своём) и неплохой человек. Есть люди просто прекрасные, и много таких… но вместе они не складываются в народ. Нет у нас солидарности и элементарной гражданственности. Это не какая-то политика, а простая человеческая солидарность, людская взаимопомощь, поддержка. Добавьте сюда традиционный для нас патернализм, массовость и стадность, замешанные на потреблении, что мы отмечаем особенно в последнее время…

У нас, в ХХ веке, в силу того, что Церковь до 1943-го года была физически гонима, а потом она заняла геттообразное сервильное место в советской «структуре», и ей разрешали только совершать богослужения, - все проблемы ХХ века прошли мимо нас. В Церкви вообще не осмысленно и пастырски не учтено кардинальное изменение культуры восприятия, совершенно отличающейся от церковной - кинематограф, телевидение, интернет… Культура стала стадной, а христианство осталось и всегда будет личностным. Поэтому меня удивляет, что на концертах наших детско-юношеского симфонического оркестра и творческого коллектива «Jiva Online» редко видишь не только священников, но и прихожан. Мы отвыкли от красивой музыки, от искусства, хорошего кино. А некоторые, считая себя «строгими блюстилями» вообще это осуждают. Человек должен прикасаться к прекрасному.

Когда искажается понимание совершенного Христом спасения, искажается и понимание того, что человек сам должен делать, чтобы спастись. Нравственные заповеди покоятся на догматах. Хотя большинство верующих и не замечают этого, просто следуя тем нравственным нормам, о которых говорит Церковь.

В наше время в христианстве желают скорее видеть религию только нравственности, а не также религию веры, догматов, богословия. Но без догматов христианская нравственность теряет свою основу. Нравственные заповеди становятся просто неубедительными, превращаются в необязательные «обычаи», что мы и замечаем в современном мире. Должен ли я жить праведно для того, чтобы наследовать жизнь вечную, или же просто потому, что так когда-то кем-то было принято?

И поэтому сегодня не только всему духовенству, но и особенно молодым христианам весьма желательно изучать богословие.

Задача миссии лежит на каждом из нас, желаем мы того, или нет. Быть христианином, повторю - это служить истине. А служить ей можно лишь ее познавая и проповедуя ее другим.

В связи с этим у нас разработана аттестация духовенства, которая сейчас продолжается.

Хочу сразу оговорится, что данная система создана впервые у нас и не имеет аналогов в проверке знаний по богословским дисциплинам среди духовенства, поэтому объективно она может иметь недостатки. Членам аттестационной комиссии хочу их озвучить: вопросы в модулях не соответствуют лекциям, сократить период проведения ее в 1-2 дня. О.Константин напоминаю Вам о поставленной ранее задаче – подготовить курсы для церковнослужителей.

Важным вопросом остается информационная поддержка проектов и освящение деятельности Церкви. Мы являемся свидетелями, как информационное пространство, навязанное современному обществу, разъединяет людей, деструктивно и не соответствует общепринятым нормам морали. Более того, светские СМИ стремятся стать своеобразной религией без Бога. При этом часто наблюдаем интересные факты того, как СМИ могут искажаться факты, и как легко они могут представить действия Церкви в самом неприглядном свете.

На современном этапе, необходимо высказывать точку зрения Церкви на ключевые проблемы современности через призму евангельских ценностей.

Недостаточное отражение позиции Церкви по волнующим общество вопросам (из-за чего информационный поток порой оказывается во власти людей, выдающих за официальную точку зрения собственные взгляды) приводит к тому отношению к Церкви, которое мы сейчас наблюдаем.

Активное использование технологий социальных сетей, которые позволят вывести на новый уровень интернет-ресурсы приходов и локальных религиозных организаций. Тем самым, Интернет из альтернативы живому общению людей может превратиться в инструмент по укреплению общинной жизни. Простой пример, храмы занимаются разнообразной деятельностью, в том числе работой с заключенными, помощью инвалидам, сиротам и обездоленным, но об этом мало кто знает, и на слово не верят. А Интернет дает возможность показать не отчетность, не сухие цифры, а реальную, конкретную деятельность Церкви в социальной сфере. Достаточно перейти по нужной ссылке - и вся информация доступна.

На прошлом годовом собрании мы говорили о необходимости создания виртуального объединения и использовать интернета для мгновенного обмена информацией, действительно единого поля, в котором у каждого свое место, своя роль и задача. Но дальше разговоров это не пошло. Думаю, миссионерскому отделу необходимо подумать об этом.

Некоторые из вас в своих ответах посоветовали снизить информационное присутствие нашей епархии в СМИ. По поводу того, что наше поведение может служить рекламой или антирекламой Церкви. Действительно, часто можно услышать мнение: «Главное, что внутри должно быть всё хорошо, а внешние формы совершенно необязательны, несущественны». Но мы должны помнить слова Христа: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Мы знаем из Евангелия, что нам нужно делать добрые дела втайне. Но когда человек живет, исполняя заповеди, это никогда не может остаться в тайне. Всегда приходится выбирать: ты со Христом или нет, боишься Бога или людского мнения. Мы должны помнить страшные слова Господа: «Кто Меня постыдится пред человеки, того Я постыжусь в Царствии Божьем».

Поэтому очень важно, живя внутренней духовной жизнью, не забывать и о внешних проявлениях своего христианства, потому что на компромиссах мы в Царствие Божье никогда не въедем.

Те нарекания, которые были высказаны в сторону медиа-ресурсов епархии, должны сопровождаться конкретикой.

Я обращаюсь ко всем – примите активное участие в формировании фактического материала для них. Мы говорим, что скучно, прошу вас, предложите – свою статью, станьте ведущим рубрики, помогите в формировании редакционной политики, или хотя бы подскажите, какие темы хотели бы ваши прихожане обсудить. Я истекший год не одного предложения или письма от духовенства не поступило. Думаю, что в работе каждого должен быть принцип: «критикуя, предлагай». Напоминаю, что в нашей епархии обязательным является подписка на два издания – «Православная газета» - главный печатный орган нашей Церкви и епархиальной газеты «Летопись православия».

Поэтому, высказанная претензия одного из опрошенных о подписке на четыре журнала мне понятна. Главным фактором, определяющим подписных изданий является цена бумаги. Благочинных прошу отчитаться о подписке на эти издания.

Важной составляющей в работе епархиального управления является работа секретариата и канцелярии, которая постоянно усовершенствуется.

Но в ней работают люди, такие же как и вы. Поэтому прошу указать на имеющие место недостатки в работе для оперативного их устранения.

Так же напоминаю, что на снижение уровня работы канцелярии оказывает ваша недоработка, когда вы отправляете людей для разрешения вопроса типа «развенчания», при этом не объяснив даже людям, что такового термина в церковном понимании нет вообще, не говоря уже о простой беседе на данную тему. Напоминаю, что в случае появления таких просителей в епархии, священник, который его направил и не побеседовал, будет дежурить в епархиальном управлении. Также напоминаю о том, что прежде чем направить родственника самоубийцы ко мне на его прошении вы должны указать был ли покойный прихожанином вашего храма, когда последний раз исповедовался и причащался. Зав.канцелярии прошу учесть пожелания которые были высказаны в ходе анкетирования: хотелось бы, чтобы Владыка поздравлял своими посланиями священников в дни их торжеств и приходы с престольными днями.

К вопросу об епархиальном складе и отчетах.

Каждый верующий человек, и особенно претендующий называться пастырем, обязан помнить предупреждение Христа Спасителя о том, что за всякое слово необходимо будет дать ответ в день Страшного Суда: «Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Мф. 12, 36-37). Нужно также помнить, что всякий клеветник и передающий ложь является явным слугой Диавола, ибо по слову Священного Писания, именно он «лжец и отец лжи». К этим словам хочу добавить народную мудрость: «что написано пером не вырубишь топором». Поэтому, наверное, некоторые предлагают отменить отчетность. А в одной из анкет было написано: «Прекратите обманывать Архиерея!».

Что касается разнообразия товаров в складе прошу высказать свои предложения по поводу ассортимента. Получается так, что покупать нечего на складе, берут у челноков, но привести их на склад – нет.

Дорогие отцы и братья! Пастыреначальник Господь да поможет всем нам усердно трудиться на благо Церкви Христовой и нашей Родины, честно исполняя свое служение с благоговением и страхом Божиим. Не смотря на все нестроения, которые испытывает наш народ, возблагодарим Всемилостивого Бога за все благодеяния как венец прожитого 2014 года. Сердечно поздравляю каждого из вас, дорогие отцы и братья, ваших прихожан, близких и родных с приближающимся праздником Рождества Христова, а так же прошу передать мои благопожелания, благословение и поздравления братьям-сопастырям, насельникам и насельницам святых обителей. Пусть свет Вифлеемской звезды станет путеводителем нашей веры и надежды, ангельккое пение «Слава вышних Богу и на земле мир» заглушит всякую канонаду, а Богомладенец Христос дарует мир нашей земле. Да пребывает со всеми вами Божие благословение! Благодарю за внимание.

+ЛУКА, архиепископ Запорожский и Мелитопольский