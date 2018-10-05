Православные отметили 300-летие со дня рождения преподобного Феодора Санаксарского

Состоялись торжества, посвященные 300-летию со дня рождения преподобного Феодора Санаксарского.

Как сообщает patriarchia.ru, 1 октября состоялось первое богослужение у часовни в деревне Бурнаково – на малой родине преподобного Феодора Санаксарского и его прославленного племянника святого праведного воина Феодора Ушакова.

В день 300-летия со дня рождения преподобного Феодора Санаксарского, 2 октября, Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Рыбинска возглавил епископ Вениамин.

Владыка Вениамин отметил, что о преподобном Феодоре Санаксарском известно не так много.

«Мы очень много знаем о святом праведном воине Феодоре Ушакове и гораздо меньше – о его дяде, преподобном Феодоре Санаксарском. А ведь именно этот святой и вложил веру в Бога в своего племянника, который с самых юных лет рос в православной традиции», - сказал он.

В тот же день в библиотечно-информационном центре «Радуга» прошла конференция «Преподобный Феодор Санаксарский. Вехи жизненного пути».