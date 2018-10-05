На Ровенщине иконе Пресвятой Богородицы “Страстная” поклонились православные в 40 храмах и монастырях

В среду завершилось пребывание иконы Пресвятой Богородицы “Страстная” в храмах Ровенской епархии УПЦ.

За время своего пребывания с 20 сентября по 3 октября икона посетила сорок храмов во всех благочиниях епархии, среди которых шесть монастырей, два подворья и один скит. Об этом сообщается на сайте Ровенской епархии.

Все это время у иконы возносились усиленные молитвы о мире в Украине и сохранении единства Святого Православия. Люди нескончаемым потоком спешили к Божией Матери с надеждой Небесной помощи и заступничества.

В день завершения пребывания иконы на Ровенщине секретарь епархии протоиерей Александр Егоров возглавил служение Божественной литургии в Свято-Троицком ставропигиальном женском монастыре г. Корец.

После Божественной литургии собором священников был отслужен молебен Божией Матери. Протоиерей Александр поблагодарил настоятельницу монастыря игумению Рафаилу с сестрами за возможность совместной молитвы к Божией Матери, после чего состоялось прощание со святыней.