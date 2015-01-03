Рождественская литургия во всех храмах РПЦ пройдет с открытыми царскими вратами

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил во всех храмах Русской Православной Церкви совершать Божественную литургию в праздник Рождества с открытыми царскими вратами.

Это благословение с чествования Рождества Христова в 2015 году в связи с "особым миссионерским значением праздничного богослужения" распространяется на последующие годы. Все священники, совершающие 7 января литургию, не должны во время богослужения закрывать царские врата вплоть до "Отче наш", говорится в Патриаршем указе от 31 декабря 2014 года.

Документ Управлением делами Московской Патриархии разослан во все епархии Русской Православной Церкви и опубликован на сайте Московской городской епархии.

*** В определенные моменты богослужения принято закрывать царские врата. Исключения составляют только литургии на Пасху и во всю Светлую седмицу, а также литургии, совершаемые архиереями. Также такое благословение есть у некоторых протоиереев, получивших особый указ Патриарха.

Согласно Положению о наградах, право служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до Херувимской песни может быть даровано не ранее чем через пять лет после награждения митрой, а право служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Отче наш...» – не ранее чем через пять лет после награждения правом служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до Херувимской песни (Положение о наградах Русской Православной Церкви 2.3.12-13).

Кроме того, по указу Патриарха храму или монастырю может быть присвоено право совершения в нем служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Отче наш…» (там же, 2.3.14).

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