Что такое Сочельник и как его стоит праздновать

Отвечает Митрополит Павел, наместник Киево-Печерской лавры.

— Что такое Сочельник и как его праздновать? — Владимир,Чернигов

— Само название происходит, как полагают, от слова "сочиво" (то же, что "коливо" — вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать "сочиво", или "коливо", положено в канун праздника только после литургии, которая соединяется с вечерней. Таким образом, часть Сочельника проходит в полном неядении. Традиция не вкушать пищи до первой вечерней звезды связана с воспоминанием о явлении звезды на Востоке (Мф.2:2), возвестившей о рождении Христа, однако уставом эта традиция не предписана.

Сочельников два — рождественский и крещенский. Сочельник предваряет великие праздники Рождества и Крещения Христового. В Сочельник соблюдается самый строгий пост. До появления первой звезды готовят кутью. В миру пост в Сочельник мало кто соблюдает, и вместе с кутьей едят обычную еду, а вот в монастырях строгий пост обязателен.

У нас в монастыре в Сочельник готовится постная пища — овощи, орехи, кутья. Кутьи бывают разные, как их только не называют — и голодная, и бедная, и богатая. У каждого региона свои традиции. В Нововолынске, где я служил, женщины готовили кутью, а потом несли от плиты к столу с "квоктанием", как курица-наседка, присаживаясь, переваливаясь с боку на бок. Такое поведение было призывом плодородия. На моей родине, на Ровенщине, в Сочельник принято было гадать. Мы же с сестрой, помню, обхватывали заборчик насколько могли, и говорили, считая каждую обхваченную рукой деревяшку забора: "Молодица, вдовица, молодица, вдовица". На каком слове заборчик заканчивался, на том женишься. А еще калошу кидали мамину, желание загадывали. Бросили через хату, загадали, а вот в чем мама завтра на улицу пойдет — не подумали. Калошу ту так и не нашли, кстати, но мама не сердилась. Самое яркое воспоминание — как мы гадали на курице. Нам рассказали, что в полночь нужно принести курицу, поставить рядом с ней воду, зеркало. Если курица смотрит в зеркало — значит, суженый "чепурной" будет, себялюбивый. Если воду будет пить — будет пьяницей. Если клюет зерно — будет хозяйственный. А теперь вдумайтесь: какая курица в здравом уме будет в полночь в зеркало смотреться или кушать? Но мы, дети, об этом как-то не подумали. Когда родители уснули, мы залезли в сарай, вытащили спящую курицу и принесли в дом. А она как давай вырываться, летать, бегать грязными лапами по ковру и подушкам носиться! Мы пока ее ловили, все перья ей повыдергивали. Поймав, наконец, унесли ее назад в сарай. А перья собрали и сложили горкой у печки. Утром, даже раньше родителей, побежали в храм на службу. Потом мама рассказывала, что отец разбудил ее словами: "Вставай, мать, в доме какое-то колдовство!" Она ему давай вычитывать: "Я тебе говорила: надо на ночь дверь закрывать, мало ли кто ходит-бродит". Что делать? Взяли святую воду, окропили все вещи в доме, а перья вынесли на улицу и спалили. Потом отец зашел в сарай, а там курица общипанная уже совсем "доходит" без перьев, и кричит оттуда: "Мать! Я нашел колдовство! Только ведьмы все пошли в церковь!" Конечно, нам попало не меньше, чем курице, но до сих пор вспоминаю об этом с улыбкой.

Анастасия Белоусова, "Сегодня".