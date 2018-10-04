Православные Ровенщины передали в Святогорскую лавру 110 тонн картофеля для переселенцев с востока

Более 100 тонн картофеля привезли в Святогорскую обитель из Ровенской области.

Четыре машины, доставившие гуманитарный груз, собранный силами православных Ровенской области, прибыло в четверг в Святогорскую лавру. Об этом сообщается на сайте обители.

Было доставлено 110 тонн картофеля. В сборе гуманитарной помощи приняли активное участие верующие городов и сёл Ровенской области.

Православные Ровенской области уже более 20 лет поддерживают Святогорскую обитель, и сейчас, когда на полном обеспечении обители продолжают пребывать около 250 переселенцев с востока, это особенно актуально и востребовано.

"Наместник с братией и проживающими в обители переселенцами благодарят неравнодушных верующих и духовенство за оказанную столь ощутимую поддержку. Помощи Божией и Покрова Царицы Небесной всем, оказавшим милость Её святой обители", - говорится в сообщении Лавры.