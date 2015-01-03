Воспитанники Киевской духовной семинарии посетили Президентский полк Минобороны Украины

2 января, по благословению управляющего делами Украинской Православной Церкви, ректора Киевской духовной академии и семинарии митрополита Бориспольского и Броварского Антония, духовник Академии архимандрит Маркел совершил благодарственный молебен в храме в честь архангела Михаила при Президентском полку, сообщает сайт КДАиС.

За богослужением молились воспитанники Киевской духовной семинарии, а также служащие военные проходящие там службу. Во время богослужения пел хор воспитанников КДС.

По окончании богослужения архимандрит Маркел поздравил воинов с наступившими новогодними праздниками и передал военным памятные подарки.

После этого для студентов была проведена экскурсия, в ходе которой семинаристы имели возможность увидеть образцы военной техники, а так же познакомится с историей развития президентского полка.