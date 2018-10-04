В Волынской духовной семинарии почтят память умершего год назад Почетного ректора Петра Влодека

В Волынской епархии УПЦ помолятся о блаженной памяти протоиерея Петра Влодека.

В субботу, 6 октября, в 8.00 в храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Волынской духовной семинарии вместе с Божественной литургии будет отслужена панихида за упокой души почившего год назад протоиерея Петра Влодека, Почетного ректора Волынской духовной семинарии. Об этом сообщается на сайте епархии.

Петр Афанасьевич Влодек (1924 – 2017) – одна из наиболее выдающихся фигур в истории возрождения Православия на Волыни. Земная жизнь священника – почетного гражданина Волыни – завершилась на 94 году. Она была наполнена духовным подвижничеством, неустанным ежедневным трудом на пользу Православной Церкви и добросовестным служением своей стране.

Волынская епархия УПЦ приглашает верующих и духовенство посетить семинарский храм и помолиться за усопшего священнослужителя в годовщину окончания его земной жизни.