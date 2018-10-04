Запорожская епархия УПЦ проводит онлайн-фотоконкурс «Наша семья»

Методический центр Запорожской епархии УПЦ в рамках проекта года «Давайте познакомимся» проводит онлайн-фотоконкурс «Наша семья» среди прихожан храмов епархии. Голосование продлится до 14 октября на сайте епархии. Принять участие в голосовании можно, отметив понравившуюся фотографию. Подведение итогов конкурса – 15 октября.

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