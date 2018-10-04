Запорожская епархия УПЦ проводит онлайн-фотоконкурс «Наша семья»
06:45, 04 октября 2018Православие
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Запорожская епархия УПЦ проводит онлайн-фотоконкурс «Наша семья» / hramzp.ua
Методический центр Запорожской епархии УПЦ в рамках проекта года «Давайте познакомимся» проводит онлайн-фотоконкурс «Наша семья» среди прихожан храмов епархии.
Голосование продлится до 14 октября на сайте епархии.
Принять участие в голосовании можно, отметив понравившуюся фотографию.
Подведение итогов конкурса – 15 октября.
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