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Запорожская епархия УПЦ проводит онлайн-фотоконкурс «Наша семья»

06:45, 04 октября 2018
Православие
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Запорожская епархия УПЦ проводит онлайн-фотоконкурс «Наша семья» / hramzp.ua

Методический центр Запорожской епархии УПЦ в рамках проекта года «Давайте познакомимся» проводит онлайн-фотоконкурс «Наша семья» среди прихожан храмов епархии.

Голосование продлится до 14 октября на сайте епархии.

Принять участие в голосовании можно, отметив понравившуюся фотографию.

Подведение итогов конкурса – 15 октября.

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