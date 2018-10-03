Православные Канады построили часовню в честь царской семьи

Историческое событие для православных Северной Америки произошло 29 сентября в канадском городе Джексонс Пойнт, неподалеку от Торонто – открытие первой североамериканской часовни-памятника в честь святой царской семьи.

Строительство часовни началось еще год назад, а приурочено оно к 100-летию трагической гибели царя Николая II и его семьи, вспоминаемой в 2018 году, сообщает сайт храма Смоленской иконы Божией Матери в Джексонс Пойнте.

Часовня возведена на территории храма Смоленской иконы Богородицы с благословения Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Илариона.

Инициатором строительства выступил настоятель храма священник Максим Аброскин, а возвели часовню на пожертвования местных прихожан.

Молебен по случаю ее освящения в сослужении духовенства возглавил архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил.

В дар храму архиепископ Оттавский и Канадский Ириней подарил икону святых царственных страстотерпцев. Все верующие в этот день, в память о знаковом событии, также получили образки святой царской семьи.