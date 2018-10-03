На Тернопольщине община УПЦ, которая лишилась храма, за год построила новый

На Тернопольщине религиозная община УПЦ собственноручно построила новый храм после того, как местная церковь перешла в УПЦ КП.

Во вторник, 2 октября, митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий совершил освящение престола нового храма УПЦ в селе Колосовая Кременецкого района. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Выполняя почти все работы собственными силами, при финансовой помощи Киевской митрополии и братии Свято-Успенской Почаевской лавры, община построила свой новый храм чуть больше чем за год.

Митрополит Сергий освятил престол храма в честь святого апостола Иоанна Богослова. Именно так был назван и предыдущий храм общины УПЦ, который два года назад заняла община УПЦ КП. Некоторое время верующие молились в старом частном доме, который оставался на пожертвованном для будущего строительства участке, и готовили землю под новый храм.

«Фундамент был залит возле молитвенного дома весной 2017 года. Трудами верующих за год здание было уже практически готово, и община приступила к внутренним работам. Благодаря тому, что среди верующих Колосовой есть настоящие мастера-строители, люди справились со всеми задачами на удивление быстро», - говорится в сообщении.

В этот день владыка Сергий после завершения Божественной литургии поздравил верующих в Колосовой с тем, что они «с терпением и надеждой на Господа выстояли во времена сложных испытаний и смогли отойти от противостояния, чтобы со смирением и Божьей помощью построить для себя новый молитвенный дом».