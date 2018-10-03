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Все Православные Церкви мира получили приглашение к обсуждению "украинского вопроса"

16:10, 03 октября 2018
Православие
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Фото: pravlife.org

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл письменно обратился к предстоятелям всех Поместных Православных Церквей и предложил начать общеправославное обсуждение церковной ситуации в Украине.

В письмах изложена позиция РПЦ по вопросу украинской автокефалии и ее возможных последствиях, сообщает официальный сайт УПЦ, ссылаясь на замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николая Балашова.

"В письмах  содержится предложение предпринять усилия для начала общеправославного обсуждения сложившейся ситуации", - сказал представитель РПЦ.

Как сообщалось, ранее с предложением инициировать всеправославное обсуждение действий Константинопольского патриархата в Украине выступил синод РПЦ.

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