В Македонии отпраздновали 1000-летие от основания Православной Охридской архиепископии

Православная Охридская архиепископия, входящая ныне в состав Сербской Православной Церкви, 29 и 30 сентября отпраздновала 1000-летие своего основания.

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на сайт Сербской Православной Церкви.

Торжества прошли в монастыре свт. Иоанна Златоуста возле Битолы. 30 сентября была отслужена торжественная литургия, которую возглавил архиепископ Охридский и Митрополит Скопский Иоанн (Вранишковский) в сослужении многочисленного священства из разных Поместных Церквей.

После богослужения состоялась братская трапеза и концерт духовной музыки, на котором выступили музыкальные коллективы из Белграда, Драммы и Софии.

Православная Охридская архиепископия Сербской Православной Церкви, признанная всеми Православными Поместными Церквами, считается преемницей Охридской архиепископии, учрежденной в 1018 году византийским императором Василием II Болгаробойцем. Также считающая себя преемницей Охридской архиепископии непризнанная православным миром Македонская Православная Церковь провела подобные юбилейные торжества в конце мая.