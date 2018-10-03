Анастасии Кузьминой необходима помощь для продолжения лечения – «Надеюсь и верю»

13-летняя Анастасия Кузьмина продолжает бороться с опухолью головного мозга.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», благодаря поддержке неравнодушных людей девушка получала необходимые для лечения препараты, за что благодарны ее родители.

Головная боль, тошнота, шаткость при ходьбе, общая слабость - с такими симптомами ребенка госпитализировали в пятую Харьковскую больницу в октябре 2017 года. Врачи без колебаний заподозрили опухоль головного мозга. МРТ спинного мозга подтвердило предварительный диагноз - у девочки обнаружено новообразование. Ее направили в больницу скорой помощи, где пришлось дважды прооперировать.

Анастасия лечится в онкологическом отделении ОДКБ №1 в Харькове. У девочки сейчас небольшой перерыв между блоками и врачи ее отпустили домой. Но лечение нужно продолжать. И вскоре Анастасия вступит в очередной блок, для прохождения которого требуется препарат «Темодал №5»,100 мг в количестве 2 упаковки, 20мг № 5 - 4 упаковки на общую сумму 12 442, 06 грн. Мама ребенка вновь обращается с просьбой помочь ей приобрести медикаменты. Родителям девочки очень сложно справляться с расходами, связанными с лечением дочери. Они в отчаянии: дочь надо лечить, а средств не хватает.

Анастасия – творческий ребенок, очень любит рисовать и фотографироваться. До болезни занималась танцами. Но сейчас Анастасии нужна помощь.

О том, как и чем помочь Анастасии Кузьминой – читайте на сайте БФ «Надеюсь и верю».