Открыт сбор средств для помощи Диме Швеню в борьбе с лейкозом – «Надеюсь и верю»

8-летний Дмитрий Швень из Белой Церкви борется с острым лимфобластным лейкозом и нуждается в помощи.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», Дима лечится в житомирском отделении детской онкогематологии с апреля. Мальчик поступил в тяжелом состоянии. Он жаловался на кашель, слабость, тошноту и отдышку. По результатам обследования Диме начали лечить пневмонию. Но проведенное через несколько дней КТ органов брюшной полости показало объемное образование переднего средостения.

Заключение референс-лаборатории: острый лимфобластный лейкоз Т-клеточного типа. Это сложная форма лейкемии, которая тяжело поддается лечению.

На сегодня Дима уже прошел большую часть лечения: позади долгие месяцы ХТ, среди которых были и блоки высокодозного «Метотрексата», который мальчик принимал в Охмадете. Организм ребенка реагирует на лечение слабостью, отсутствием аппетита, проблемами с ЖКТ, низкими показателями крови. Несмотря на это, Дима хорошо восстанавливается между блоками и на очередной должен заступить в октябре.

Диме немногим больше восьми лет. Это очень коммуникабельный, веселый и общительный мальчик, любит делать разные поделки своими руками. Сейчас, когда большую часть времени мальчик проводит в больнице, то его любимое занятие - это собирать модели из конструктора. У него очень позитивно настроенная мама, которая изо всех сил поддерживает сыночка, самоотверженно сражается за его жизнь.

Для продолжения лечения Диме необходим препарат «химии» «Аспарагиназа 10 000МЕ» в количестве 2 флакона на общую сумму 5 704, 30 грн. Сумма очень большая для мамы Димы и без вашей помощи ей не справиться. Мама вынуждена просить о помощи всех неравнодушных людей: помогите, пожалуйста, спасти сына!

О том, как и чем помочь Диме Швеню – читайте на сайте БФ «Надеюсь и верю».