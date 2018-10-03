Митрополит Онуфрий посоветовал верующим меньше сидеть в интернете и больше молиться
12:10, 03 октября 2018Православие
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Блаженнейший Митрополит Онуфрий / news.church.ua
Желая верующим достойно преодолевать все искушения современного мира, Блаженнейший Митрополит Онуфрий, назвал одним из главных таких испытаний ложную информацию.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
«Сегодня соблазнов более чем достаточно – сегодня мир заполонили потоком лжи. Обман заливает человека через интернет, через ТВ, через различные СМИ. А ложь, как яд, – попадает раз, два на кожу и, проникая внутрь, убивает человека», – объяснил Архипастырь.
Блаженнейший владыка дал духовный совет: «меньше сидеть в интернете, меньше смотреть телевизор, и больше предаваться молитве».
“Испытания помогают человеку понять, что для него в жизни – главное”, – сказал Митрополит Онуфрий.
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