Митрополит Онуфрий посоветовал верующим меньше сидеть в интернете и больше молиться

Желая верующим достойно преодолевать все искушения современного мира, Блаженнейший Митрополит Онуфрий, назвал одним из главных таких испытаний ложную информацию.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Сегодня соблазнов более чем достаточно – сегодня мир заполонили потоком лжи. Обман заливает человека через интернет, через ТВ, через различные СМИ. А ложь, как яд, – попадает раз, два на кожу и, проникая внутрь, убивает человека», – объяснил Архипастырь.

Блаженнейший владыка дал духовный совет: «меньше сидеть в интернете, меньше смотреть телевизор, и больше предаваться молитве».

“Испытания помогают человеку понять, что для него в жизни – главное”, – сказал Митрополит Онуфрий.