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В Днепре появится храм в честь равноапостольных Константина и Елены

11:02, 03 октября 2018
Православие
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Храм в честь равноапостольных Константина и Елены / eparhia.dp.ua

Митрополит Ириней 2 октября посетил строящийся храм в честь равноапостольных Константина и Елены в Днепре, где совершил литургию и чин на основание церкви.

На богослужении возглашались прошения о мире в Украине и сохранении единства Святого Православия, сообщает пресс-служба Днепропетровской епархии УПЦ.

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По окончании литургии митрополит Ириней совершил чин на основание церкви с закладкой первого камня и святых мощей в основание деревянного храма в честь равноапостольных Константина и Елены.

Митрополит Ириней вручил грамоты Блаженнейшего Митрополита Онуфрия благодетелям храма и всему приходу. Также грамотами были награждены труженики храма.

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