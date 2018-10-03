В Днепре появится храм в честь равноапостольных Константина и Елены

Митрополит Ириней 2 октября посетил строящийся храм в честь равноапостольных Константина и Елены в Днепре, где совершил литургию и чин на основание церкви.

На богослужении возглашались прошения о мире в Украине и сохранении единства Святого Православия, сообщает пресс-служба Днепропетровской епархии УПЦ.

По окончании литургии митрополит Ириней совершил чин на основание церкви с закладкой первого камня и святых мощей в основание деревянного храма в честь равноапостольных Константина и Елены.

Митрополит Ириней вручил грамоты Блаженнейшего Митрополита Онуфрия благодетелям храма и всему приходу. Также грамотами были награждены труженики храма.