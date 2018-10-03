В Днепре монашеский хор Ионинского монастыря представит проект «Остров классики»

В Днепре 29 октября монашеский хор Ионинского монастыря представит проект «Остров классики».

В Академическом театре драмы и комедии Центр православной культуры «Лествица» представит очередной музыкальный проект Андрея Шипко «Остров классики». Об этом сообщается на сайте "Лествицы".

"В этот раз зрителей порадует монашеский хор Ионинского монастыря. Регент хора, профессор, заслуженный деятель искусств Украины, протоиерей Димитрий Болгарский", - сообщили организаторы.