Воскресенскому кафедральному собору УПЦ передана икона святого Феодосия Балтского

Общине Воскресенского кафедрального собора УПЦ подарена новая икона.

Во вторник, 2 октября, в Андрее-Владимирском храме при Кафедральном соборе УПЦ состоялась встреча иконы преподобного Феодосия Балтского с частицей мощей святого. Об этом сообщается на сайте собора.

Встреча иконы началась у входа в храм, после чего был совершен благодарственный молебен. В знаменательном событии в жизни храма участвовал архиепископ Бородянский Варсонофий, который принял икону из рук клириков Андрее-Владимирского храма и внес ее в центр храма.

Теперь икона с мощами святого будет находиться в Андрее-Владимирском храме.