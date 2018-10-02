Воскресенскому кафедральному собору УПЦ передана икона святого Феодосия Балтского
22:46, 02 октября 2018Православие
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Воскресенскому кафедральному собору УПЦ передана икона святого Феодосия Балтского / sobor.in.ua
Общине Воскресенского кафедрального собора УПЦ подарена новая икона.
Во вторник, 2 октября, в Андрее-Владимирском храме при Кафедральном соборе УПЦ состоялась встреча иконы преподобного Феодосия Балтского с частицей мощей святого. Об этом сообщается на сайте собора.
Встреча иконы началась у входа в храм, после чего был совершен благодарственный молебен. В знаменательном событии в жизни храма участвовал архиепископ Бородянский Варсонофий, который принял икону из рук клириков Андрее-Владимирского храма и внес ее в центр храма.
Теперь икона с мощами святого будет находиться в Андрее-Владимирском храме.
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