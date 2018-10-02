Из Киева отправился 5-дневный крестный ход в монастырь Афонской иконы Богоматери

Во вторник, 2 октября, начался пеший крестный ход верующих УПЦ от столичного храма святителя Михаила до ставропигиального женского монастыря в честь Афонской иконы Божией Матери в урочище Кипячее Малинского района Житомирской области.

Верующие посетят святыни и храмы, расположенные по маршруту, и примут участие в богослужениях. Об этом сообщается на странице обители в Facebook.

Крестный ход совершается по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

В течение пяти дней участники молитвенного шествия будуть читать акафисты и каноны, а также возносить молитвы о мире в Украине.

7 октября паломники планируют прибыть в ставропигиальный женский монастырь в честь Афонской иконы Божией Матери в урочище Кипячее, где начнется архиерейское богослужение по случаю престольного праздника главного храма обители в честь Всех святых, на Святой Горе Афонской просиявших.

Ставропигиальный женский монастырь в честь Афонской иконы Божией Матери был основан в 2001 году общиной сестер милосердия при киевском храме Святителя Михаила.