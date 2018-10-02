В Австрии на месте захоронения советских солдат освятили православный храм

Православный храм в честь архистратига Божия Михаила освятили в австрийском городе Лаа-ан-дер-Тайя, на месте захоронения советских воинов, погибших в годы Второй мировой войны.

Великим чином новый храм 30 сентября освятили глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион и глава Управления по заграничным учреждениям Московской Патриархии архиепископ Венский и Будапештский Антоний, сообщает сайт журнала "Фома" со ссылкой на ОВЦС.

После освящения владыки Иларион и Антоний возглавили в храме Литургию, в которой приняли участие священнослужители и миряне Венской епархии.

— Сегодня мы молились за всех, кто погребен на этом месте, за воинов наших, которые погребены на этой земле. Более двухсот воинских захоронений имеется на земле Австрии. А в соседней Германии их более четырех тысяч. Это сотни тысяч солдат, которые оставили здесь свои жизни, чтобы над нашими головами было мирное небо. И они, как мы верим, своим подвигом стяжали себе вечную жизнь. Поэтому мы молимся о них как о героях, как о людях, которые свои жизни отдали за других, исполнив тем самым заповедь Господа Иисуса Христа, — сказал после Литургии митрополит Иларион.

Владыка отметил, что храм строился 10 лет, а за образец при его возведении был взят знаменитый русский храм Покрова на Нерли.