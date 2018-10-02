В Почаевской духовной семинарии встретили нового ректора - епископа Иова

В Почаевской духовной семинарии 1 октября состоялась встреча новоназначенного ректора семинарии епископа Иова (Смакоуза).

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт ПДС.

Согласно решению Священного Синода Украинской Православной Церкви от 25 сентября епископом Шумским, викарием Тернопольской епархии, и ректором Почаевской духовной семинарии был назначен Преосвященный епископ Иов (Смакоуз) (Журнал № 34).

Встреча состоялась в семинарском храме прпп. Иова и Амфилохия Почаевских. Митрополит Сергий в сослужении епископа Серафима и епископа Иова совершил молебен, за которым молились преподаватели и воспитанники духовной школы.

В конце молебна владыка Сергий представил присутствующим нового ректора – епископа Иова, поблагодарив епископа Серафима за труды на должности главы семинарии. В знак благодарности митрополит подарил новоназначенному архиерею Ивано-Франковской кафедры Афонскую икону Божией Матери «Отрада и утешение», а епископу Иову – икону преподобного Паисия Святогорца. В свою очередь, епископ Серафим обратился к собравшимся с напутственным словом, а епископ Иов выразил пожелание продолжать традиции, которые существуют в духовном заведении.

После совместной молитвы под председательством митрополита Сергия состоялось заседание педагогического совещания семинарии.