6 октября в Киево-Печерской лавре откроется "Покровская" выставка-ярмарка

Всеукраинскую выставку-ярмарку «Покровская», приуроченную к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, откроют 6 октября в Киево-Печерской лавре.

Ярмарка продлится по 14 октября, сообщает "Фома в Украине".

Для участия в ней в столицу прибудут представители храмов и монастырей из разных уголков Украины.

Они представят большой ассортимент икон, книг духовно-нравственного содержания для детей и взрослых, аудио- и видеодисков церковно-исторической и богословской тематики, изделий мастеров традиционных народных ремесел, швейных изделий, сборов трав, ароматных монастырских лечебных чаев и проч.

Стенды разместятся в крытой галерее от Успенских ворот к площади Ближних пещер и на дороге, ведущей к Дальним пещерам (территория Нижней лавры).

Режим работы: с 9.00 до 19.00. Вход свободный.