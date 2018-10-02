Патриарх Феодор II возвращается в Африку (видео)

Блаженнейший Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II завершил визит в Одесскую епархию Украинской Православной Церкви.

В аэропорту Патриарха Феодора провожали представители епископата и духовенства, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Патриарх призвал Божие благословение на православных христиан Украины.

"Я возвращаюсь в Африку, где меня ожидают 54 страны. Там буду нести людям православие, будем строить больницы и храмы во имя любви ко Христу. Я и там буду любить всех вас, вашу Православную Церковь", - сказал Патриарх.