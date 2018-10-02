Митрополит Онуфрий призвал верующих стремиться получить личный «томос», который дается Богом (видео)

Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал, что каждый человек должен получить личный «томос свободы», а «дается он человеку не каким-то Патриархатом, он дается Богом».

Предстоятель призвал верующих заниматься делом личного спасения, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Не Томос решает проблемы, а человек своим добрым усилием, своими руками, головой должен решать проблемы. Колбаса не повысилась в цене из-за отсутствия Томоса и не будет снижена, если его дадут», – отметил Митрополит Онуфрий.

«Когда человек проводит благочестивую жизнь, кается в своих грехах, бережется от неправды, старается делать то, что Бог ему повелевает делать, любит Бога, любит ближнего, совершает дела милосердия, тогда человек получает свободу от греха. А свобода от греха – это и есть «духовный томос», который Господь дает человеку как свидетельство того, что он свободен в правильном смысле этого слова».

Его Блаженство подчеркнул, что несвободным человека делает именно грех.

«Если я здесь в грехах по уши, то я не свободен, я – раб греха, раб – порока, раб – дьявола. А дьявола никаким томосом не напугаешь и не отгонишь от себя, его можно отогнать только молитвой и покаянием, добрыми делами», – подчеркнул Митрополит Онуфрий.