В Казахстане в Иверско-Серафимовском монастыре отметили 110-летие обители

В воскресенье, 30 сентября, в день памяти небесных покровительниц города Алма-Аты и Семиречья святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, в Алма-Ате прошли торжества по случаю 110-летия учреждения и 15-летия возрождения Иверско-Серафимовского монастыря.

Праздничная Божественная литургия была совершена в Софийском соборе Иверско-Серафимовского женского монастыря г. Алма-Аты, для которого день мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии является престольным праздником, сообщает "Монастырский вестник".

Литургию возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

На аналое в центре собора рядом с Животворящим Крестом Христовым был установлен ковчег с мощами мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии.

Также за Литургией молились насельницы Иверско-Серафимовской обители, монашествующие, прибывшие с игумениями из епархий России и Польши, сотрудники Алма-Атинского епархиального управления, студенты Алма-Атинской духовной семинарии, благотворители епархии, казачество, прихожане алма-атинских храмов и многочисленные паломники.

На сугубой ектении в соответствии с определением Священного Синода Русской Православной Церкви возглашались прошения о единстве Святого Православия. Была вознесена молитва о мире и преодолении междоусобной брани в Украине.