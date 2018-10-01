Грузинская Православная Церковь выразила свою позицию по церковному вопросу в Украине

В Грузинской Церкви считают, что для решения проблемы раскола в украинском Православии нужно, чтобы Константинопольский и Московский Патриархаты вместе искали общие пути ее решения.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Грузинской Православной Церкви.

«Думаем, что на данном этапе мы не должны делать поспешных оценок до тех пор, пока две стороны сформулируют свои официальные и не поддающиеся апелляциям положения на основе норм канонического права», — говорится в заявлении, опубликованном 30 сентября 2018 года на официальном сайте Грузинской Православной Церкви.

«Вообще тема очень тонкая и нужно в первую очередь, чтобы два Патриархаты обсудили и это решили», — добавляют в Грузинской Церкви.

В завершение, в документе отмечается: «Это факт, что две Церкви чувствуют ответственность перед миллионами православных, заботятся о единстве Церквей, надеемся, что они сделают все возможное, чтобы найти пути для мирного решения проблем. Мы всегда за это молимся».