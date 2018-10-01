Военное духовенство УПЦ обсудит взаимодействие с минобороны и военными формированиями

С 16 по 19 октября в городе Чоп Закарпатской области по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия состоится ежегодное собрание священников, которые отвечают за сотрудничество с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины во всех епархиях Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, в ходе собрания планируется обсудить актуальные вопросы духовного окормления военнослужащих в условиях функционирования института военного духовенства и перспективы его развития в соответствии с зарегистрированными в Верховной Раде Украины законопроектами «О военном капелланстве».

Будут рассмотрены вопросы о назначении на штатные должности военных священников, а также взаимодействие с подразделениями Служб военного духовенства Министерства обороны и других военных формирований Украины, проанализированы взаимоотношения с штатными военными капелланами других конфессий.

Планируется подведение итогов сотрудничества УПЦ и военных формирований в текущем году и ознакомление с опытом работы с военными в Государственной специальной службе транспорта Украины и Мукачевской епархии.