В Лазурном "молодежные" священники УПЦ со всей Украины собрались для обмена опытом

В Херсонской области, в пгт Лазурное, начала работу ХV Конференция глав и представителей епархиальных молодежных отделов и организаций.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, в конференции принимает участие около 100 человек из разных уголков Украины.

«Молодежь уже сегодня наравне со старшими поколениями православных христиан является лицом нашей Матери Церкви, свидетельствует о Христе современному обществу. От того, насколько каждый из нас будет стремиться наполнить свою жизнь и жизнь наших близких истинно христианским духом, зависит, каким нынешний век увидит Святое Православие. Жизнь - это бесконечная встреча прошлого с будущим, старого поколения с молодым. Наше будущее будет исполнено света, если мы будем проявлять друг ко другу любовь, уважение и терпение. Наша с вами задача - помочь каждому молодому человеку найти свое место в Церкви Христовой», - сказал в приветственном слове предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий.

В свою очередь, глава Синодального отдела УПЦ по делам молодежи архиепископ Обуховский Иона отметил, что «основной задачей конференции является ознакомление людей, которым небезразлична судьба подрастающего поколения, с наработками коллег».

Среди участников конференции - священнослужители, и молодежные активисты. На конференции будут подведены итоги Всеукраинского фестиваля православной молодежи «OrthоFest», который в этом году состоялся впервые.

Также запланированы доклады, презентации молодежных проектов, которые реализуются в епархиях.

Конференция завершит работу 5 октября.