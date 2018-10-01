На Виннитчине православные почтили Барскую икону Богородицы

В день праздника Барской иконы Божией Матери, 1 октября, в Барском женском монастыре состоялась торжественная Божественная литургия, которую совершил митрополит Симеон.

Как сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ, в храме молились паломники и гости монастыря. Божественная литургия проходила в нижнем храме монастырского собора в честь пророка Божия Илии.

По завершении литургии был совершен крестный ход вокруг главного храма обители. Митрополит Симеон в своем архипастырском наставлении призвал обращаться к Божией Матери, которая является Заступницей всего мира и Подольского края и поздравил настоятельницу монастыря игуменью Антонию (Стеценко), сестер обители и всех присутствующих с праздником.

*В 1887 году в Барском монастыре состоялись торжества по случаю 50-летия возвращения этой обители в Православие. Празднование состоялось 1 октября, которое стало особым днем почитания чудотворной Барской иконы Божией Матери.

Барская икона была известна случаями чудесных исцелений еще с XVII века.