Патриарх Илья II напомнил, что в Грузии христианство - государственная религия с IV века

В Грузии и Византии христианство стало государственной религией в четвертом веке, заявил Илия Второй.

Наступили сложные времена, не только с политическими трудностями, но и церковными, заявил на воскресной проповеди Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II, сообщает "SPUTNIK-Грузия".

"Время сложное не только политически, но и церковно, но я надеюсь, что Пресвятая Богоматерь своими молитвами и мольбой излечит это бессилие", - сказал Патриарх.

По словам Святейшего, Господь и его дела велики и никто не сможет постичь его величество.

"Грузия является страной древнейшей культуры. За шесть веков до рождения Христа евреи приехали в Грузию и принесли истинную веру. В христианских веках, в первом веке Грузия стала уделом Пресвятой Богоматери, а в четвертом веке, как в Византии, так и в Грузии, христианство стало государственной религией", - отметил Патриарх Грузии.