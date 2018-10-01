В США митрополиту Никодиму дали орден святой Елизаветы

Находясь с визитом в США митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим встретился с митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Иларионом.

Об этом сообщается на официальной странице митрополита Никодима в Фейсбук.

В ходе встречи митрополит Никодим был награжден почетной грамотой и юбилейным орденом святой преподобномученицы княгини Елизаветы.