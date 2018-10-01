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В США митрополиту Никодиму дали орден святой Елизаветы

11:21, 01 октября 2018
Православие
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Митрополит Никодим в США / facebook.com

Находясь с визитом в США митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим встретился с митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Иларионом.

Об этом сообщается на официальной странице митрополита Никодима в Фейсбук.

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В ходе встречи митрополит Никодим был награжден почетной грамотой и юбилейным орденом святой преподобномученицы княгини Елизаветы.

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