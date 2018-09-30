К 100-летию со дня мученической кончины Алексия Нейдгарта о святом снимут фильм

Память мученика Алексия Нейдгарта, действительного члена Императорского православного палестинского общества, Церковь чтит 7 ноября.

К 100-летию со дня мученической кончины прославленного на Архиерейском Соборе 2000 года предводителя Нижегородского Дворянского собрания мученика Алексия Борисовича Нейдгарта в Печерском Вознесенском мужском монастыре Нижнего Новгорода начались съемки документального фильма, повествующего о его жизненном пути и мученическом подвиге. Об этом сообщает "Монастырский вестник".

Режиссер фильма – действительный член Нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества Ирина Вдовина. Оператор фильма – Андрей Павленко.

Съемки фильма будут проходить в Нижнем Новгороде, в сохранившемся имении А.Б. Нейдгарта в бывшем селе Отрада (ныне – пос. Новый Мир) Вадского района Нижегородской области, в селе Яковлевке, где ведутся восстановительные работы на храме во имя прп. Серафима Саровского. К строительству этого храма А.Б. Нейдгарт привлек самых влиятельных лиц Российского государства: императора Николая Александровича, председателя Императорского православного палестинского общества Великую княгиню Елисавету Феодоровну, настоятеля Кронштадтского собора протоиерея Иоанна Сергиева и многих других.

В августе 1918 года после подписания воззвания к приходам по поводу изъятия церковных земель были арестованы временно управляющий Нижегородской епархией епископ Балахнинский Лаврентий (Князев), настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора протоиерей Алексий Порфирьев и бывший сенатор предводитель Нижегородского Дворянского собрания А.Б. Нейдгарт. Они были препровождены в Нижегородский острог и в день годовщины октябрьской революции в ночь с 6 на 7 ноября расстреляны в подвале ЧК, а тела затем были перевезены на Мочальный остров и сброшены в Волгу.

Съемки фильма также будут проходить на Мочальном острове, где в 1918 году после покушения на жизнь Ленина и Урицкого были расстреляны 48 человек заложников во главе с наместником Оранского монастыря архимандритом Августином (Пятницким) и протоиереем Николаем Орловским.