Предстоятели Александрийской и Украинской Православных Церквей освятили восстановленный собор в Болграде (видео)

В воскресенье, 30 сентября, Блаженнейший Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершили совместное праздничное богослужение в Свято-Преображенском соборе города Болград.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

У святых врат собора Предстоятелей встречали настоятель собора протоиерей Стефан Турлак, меценат собора Игорь Иванович Плохой с супругой, народные депутаты Украины, генеральный консул Республики Румыния в Одессе Эмил Рапча, а также руководство города Болград и Болградского района.

Предстоятели Александрийской и Украинской Церквей совершили чин Великого освящения Спасо-Преображенского собора, который был восстановлен после разрушения и многолетнего упадка в ХХ веке.

После окончания чина освящения Блаженнейшие Предстоятели совершили в обновленном храме Божественную литургию.

За богослужением молилось многочисленное духовенство, монашество Одесской епархии и тысячи верующих жителей Болграда.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к пастве с Первосвятительским словом. Архипастырь рассказал верующим о смысле человеческой жизни и о христианском подвиге на примере жизни святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

По окончании Литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий поблагодарил Блаженнейшего Папу и Патриарха Александрийского и всея Африки Феодора за вознесенные им молитвы о народе Украины. В свою очередь, Патриарх Феодор обратился к духовенству и верующим со словами поддержки в период больших испытаний, которые постигли каноническую Украинскую Православную Церковь.

От имени Болгарского Патриарха Неофита приветственное слово зачитал его представитель на торжествах митрополит Варненский и Великопреславский Иоанн. Он подчеркнул огромный вклад Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела в дело духовного окормления православных болгар, представляющих многотысячную диаспору на территории Бессарабии.

В завершение богослужения владыка Агафангел поблагодарил Блаженнейших Предстоятелей и многочисленных гостей, которые прибыли в Болград из разных уголков земного шара.