Наместник Почаевской лавры призвал верующих встать на защиту обители

Наместник Почаевской лавры сообщил об угрозах в адрес обители, попросил о молитвенной поддержке, и призвал, в случае необходимости, защитить святыню.

Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Почаевский Владимир попросил всех, кому небезразлична судьба православной украинской святыни, быть готовыми ее защитить. Об этом говорится в заявлении наместника, опубликованном на сайте обители.

«В разные времена истории нашей предшественникам и родным по вере и духу православным христианам приходилось свидетельствовать, исповедовать свою веру и защищать свои святыни. Учитывая ситуацию, которая сложилась, и по информации, которой мы располагаем, и по угрозам расправой, которые усиливаются, видимо, и нам придется что-то пережить», – говорится в обращении митрополита Владимира.

Поэтому братия просит верующих о поддержке, «в первую очередь молитвенной, моральной, но видимо, понадобится и физическое присутствие».

«Сейчас не 17-й год двадцатого века, и не разгул октябрьской революции, однако внуки Ленина по духу грозят расправой, а потому защитим свою святыню», – призывает архиерей.

Он поясняет, что о дате, когда необходимо приехать, будет сообщено дополнительно.

Комментируя предоставление Томоса Церкви в Украине, иерарх пояснил: «будьте внимательны, чтобы нас не ввели в заблуждение. Наша Украинская Православная Церковь имеет канонический статус, определенный Томосом от 29 октября 1990 от Матери-Церкви. А теперь ее кто-то хочет поставить в зависимость от новостильного Патриарха и второго папы римского Варфоломея».

«Новый стиль, с его последствиями, неприемлем для нас, православных. И мы довольны тем статусом, который имеет наша Церковь», – отметил митрополит Владимир.

Он напомнил сторонникам Томоса, что Церковь отделена от государства. «Наша Украинская Православная Церковь получила Томос в 1990 году. Об этом свидетельствует грамота Патриарха Алексия II от 27.10.1990 г.: «через настоящую Грамоту нашу силой Всесвятого и Животворящего Духа быть Отныне Православной Украинской Церкви независимой и самостоятельной в своем управлении».