Предстоятель УПЦ рассказал, почему добрыми делами не следует «пиариться»

Чтобы преодолеть трудности, нужно меньше «пиариться», а больше молиться и делать добрые дела.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время проповеди в день памяти прп. Кукши Одесского в Свято-Успенском мужском монастыре Одессы, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель обратил внимание на то, что сегодня мы должны брать пример с преподобного Кукши в том, как именно преодолевать жизненные испытания и искушения.

По словам Архипастыря, мы также переживаем трудности — «в современном мире, который стремится к новому формату, не отведено место для православных христиан». Однако Митрополит Онуфрий отметил: «нельзя чистотой веры платить за это место. Если человек изменит верность Христу, то может для себя найти многое, но потерять главное — вечное спасение. Потому что в Царство Небесное не входят в грязной одежде, а ложь — это грязь. Человек может не занимать высокие посты, не быть ученым, а простым крестьянином или рабочим, но духовная одежда у него должна быть скромной и чистой, то есть не запятнанная ложью».

Блаженнейший владыка подчеркнул: «Мы должны свято хранить чистоту Православной веры и не менять ее ни на что — ни на богатство, ни на обещанные свободы». На самом деле, свободный тот человек, который не грешит. «Если я склонен к греху и порокам, то хотя и считаю себя свободным, на самом деле я — раб греха… Получить свободу можно только от Бога через покаяние», — добавил Архипастырь.

Преодолевать же трудности помогает не обретение иллюзорной свободы, а усиленная молитва и творение добра ближним.

«Сегодня принято так поступать: еще не сделал ничего, а уже “пропиарился”… А нужно добрые дела делать так, чтобы “не знала левая рука твоя, что делает десница твоя” (Мф. 6: 2-4)… Тайный подвиг должен совершать каждый христианин, каждый священник, каждый инок, потому что в этом подвиге человек разумеет, что должен делать и куда должен идти. А путь наш изложен в Святом Евангелии, и этот путь называется узким», — пояснил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Предстоятель пожелал всем совершенствоваться в покаянии, молитве и добрых делах и напомнил, что добро мы должны оказывать даже тем, кто нас ненавидит и оскорбляет. «Мы должны любить своих неприятелей — тогда мы будем детьми Божьими, и благодать Божья будет почивать на нас и будет укреплять нас в этой земной жизни, а в веке будущном мы сподобимся вечной жизни», — резюмировал Владыка.