Предстоятель Александрийской Церкви призвал прекратить кровопролитие на востоке Украины (видео)

«Я приехал, чтобы все увидели, что сам Патриарх Александрийский вместе с вами в эти сложные времена».

Об этом Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II сказал 29 сентября после совершения Божественной литургии в Свято-Успенском мужском монастыре Одессы, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

Предстоятель Александрийской Православной Церкви отметил, что «Александрийская Церковь всегда твердо хранила догматы Православия».

Его Блаженство обратился к духовенству и верующим и призвал быть верными канонической Церкви: «Как Вы знаете, церковная жизнь не всегда бывает мирной: есть смуты и расколы. Но вы всегда оставайтесь в канонической Церкви... Будьте, как одна семья. Любите Православную Церковь. Помолимся на коленях, чтобы был мир на этой земле. И если мы будем усердно молиться, то благословение Божие всегда будет с нами. Передавайте святое Православие вашим детям и внукам».

Патриарх Феодор также упомянул, что на Востоке, как и в Украине, льется человеческая кровь.

«Это кровопролитие надо остановить», — подчеркнул Блаженнейший владыка.

«Через два дня я возвращаюсь в Африку, где меня ждут 54 страны. Там буду нести людям Православие, будем строить больницы и храмы во имя любви ко Христу. Я и там буду любить всех вас, вашу Православную Церковь», — подытожил Александрийский Патриарх.