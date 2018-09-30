Патриарх Феодор и Митрополит Онуфрий возглавили богослужение в Свято-Покровском соборе Измаила

В субботу, 29 сентября, Блаженнейший Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в сопровождении митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, викарных архиереев Одесской епархии и епископата УПЦ, прибыли в город Измаил, где возглавили всенощное бдение в Свято-Покровском кафедральном соборе.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

Визит Первоиерархов в город Измаил начался с посещения Свято-Николаевского Измаильского мужского монастыря. Гостей встречали наместник обители архимандрит Алипий (Цушко), братия обители и многочисленные прихожане монастыря, также на въезде в город встречал городской голова Абрамченко А. В.

Блаженнейший Патриарх Феодор и Блаженнейший Митрополит Онуфрий поклонились монастырским святыням.

Также гости посетили Свято-Успенский храм монастыря и ознакомились с древней историей этой обители.

После Предстоятели Александрийской и Украинской Православных Церквей возглавили всенощное бдение в Свято-Покровском кафедральном соборе г. Измаила.

В своем архипастырском слове Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил прихожан с праздником воскресного дня и днем памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Поблагодарил митрополита Агафангела, управляющего Одесской епархией за возможность совершить всенощное бдение в Свято-Покровском соборе. Блаженнейший владыка пожелал, чтобы «Господь укрепил всех в главных христианских добродетелях — в вере, надежде и любви».

В ответном слове митрополит Агафангел от имени всего духовенства и верных чад Одесской епархии поблагодарил Блаженнейшего Патриарха Феодора и Блаженнейшего Митрополита Онуфрия за их визит в пределы Одесской Митрополии, который «вызвал чувства радости и ликования».