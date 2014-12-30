Миротворческая миссия УПЦ освободила из ДНР двух украинских военнопленных и везет их в Киев

Миротворческая миссия Украинской Православной Церкви 30 декабря освободила из Донецька двух украинских военнопленных вооруженных сил Украины.

Как сообщил “УНИАН-Религии” первый проректор Киевской духовной академии и семинарии протоиерей Сергий Ющик, встреча с родными и близкими освобожденных военных состоится 31 декабря в 10.00 в Киево-Печерской лавре (корпус 70-А).

С.Ющик рассказал о том, что сегодня в Донецке в результате переговоров миротворческой миссии УПЦ передали жителей Волынской области: младшего сержанта 51-й бригады Юрия Потейчука, младшего сержанта Святослава Савчука. Также УПЦ подключилась к процессу освобождения украинского военнослужащего Александа Яслинского, что произошло усилиями волонтерской группы “Патриот”.

“Переговоры закончились. Немного замученные, но наших ребят забрали. Встретят Новый Год с родными. Ребята едут со мной в машине и чувствуют себя хорошо. Александа Яслинского передали матери сразу, они сейчас в Славянске, потом поедут на Волынь. Юрия и Святослава привезем в Киев, туда приедут их родные - верующие УПЦ, по ходатайству которых мы организовали эту миссию”, - пояснил С.Ющик.

По информации С.Ющика освобожденные находились в плену с конца августа, а мобилизованы были в апреле.