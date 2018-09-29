В день памяти преподобного Кукши Одесского Патриарх Феодор II и Митрополит Онуфрий совершили праздничное богослужение

В день памяти преподобного Кукши Одесского, 29 сентября, Блаженнейший Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершили Божественную литургию в Свято-Успенском мужском монастыре Одессы.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

После прибытия из аэропорта Предстоятеля Украинской Православной Церкви возле ворот обители встречали многочисленные архипастыри из Александрийского и Болгарского Патриархатов, России, Молдовы, разных епархий УПЦ, духовенство Одесской епархии и десятки тысяч верующих.

В святой обители Блаженнейший Владыка приветствовал Первоиерарха Александрийской Православной Церкви, который прибыл в Одессу 27 сентября.

Предстоятели дали всем первосвятительское благословение и вошли в собор в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», где совершили праздничную Божественную литургию у раки с мощами преподобного Кукши Одесского.

Во время малого входа Блаженнейший Митрополит Онуфрий в честь 80-летнего юбилея наградил митрополита Одесского и Измаильского Агафангела правом преднесения креста за богослужением.

После чтения Святого Евангелия Архипастырь обратился к верующим со словом проповеди.

По окончании Литургии и молебна у мощей преподобного Кукши Одесского Митрополит обратился со словами приветствия к Патриарху Феодору II, после чего поздравил митрополита Одесского и Измаильского Агафангела с юбилеем.

За усердные многолетние труды на ниве церковной Патриарх всея Африки Феодор II удостоил владыку Агафангела орденом святого апостола и евангелиста Марка, а также подарил ему именную панагию. Александрийский Патриарх также отметил наградами своей Поместной Церкви благотворителей, которые помогают УПЦ.

Предстоятель Православной Церкви Молдовы митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир вручил митрополиту Агафангелу орден святителя Гавриила Бонулеску-Бодони. В своем слове владыка Агафангел тепло поблагодарил Предстоятелей и всех иерархов, и преподнес им в дар иконы.