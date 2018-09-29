Александрийский Патриарх сообщит всем Предстоятелям Поместных Церквей о церковной ситуации в Украине

«Я сделаю все по мере своих сил, чтобы сообщить всем о ситуации в Украине, всем Предстоятелей Поместных Церквей».

Об этом сказал Блаженнейший Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II по завершении Божественной литургии в Свято-Троицком соборе Одессы 28 сентября, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Александрийский Патриарх отметил, что своим присутствием на торжествах в Одесской епархии свидетельствует о том, что именно Украинская Православная Церковь является единственной канонической Церковью в Украине.

«Как мы помним, самой большой проблемой в Церкви всего мира были ереси и расколы, — подчеркнул Блаженнейший Патриарх. — Я хочу вас попросить, чтобы вы оставались верными перед лицом Христа своей Церкви».

Он объяснил, что во всем нужно полагаться на Бога: «Церковь принадлежит Иисусу Христу и Он в ней руководит». «Господь борется за свою Церковь», — сказал Его Блаженство.

Обращаясь к присутствующим архипастырям, духовенству и верующим, Патриарх Феодор отметил: «Я сделаю все по мере своих сил, чтобы сообщить всем о ситуации в Украине, всем Предстоятелям Поместных Церквей. Чтобы каноническая Церковь оставалась единственной канонической Православной Церковью и Господь всегда подавал Ей свои блага».

Он также добавил, что «огромный грех будет на Втором Суде, если прольется хотя бы одна капля крови».

По словам Архипастыря, высшей ценностью в мире является каноничность Церкви. «Ваша Церковь каноническая, Православная и Святая», — подчеркнул Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор.