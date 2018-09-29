Александрийский Патриарх Феодор возглавил богослужение в одесском соборе, где служил в течение 10-ти лет

Во второй день своего пребывания на Одесщине, 28 сентября, Блаженнейший Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II совершил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе.Одессы.

У входа в собор Блаженнейшего Феодора встречали сотни верующих, которые собрались в этот один из старейших храмов Одессы, где в течение 10 лет Предстоятель Александрийской Церкви нес послушание экзарха. Многие одесситы помнят его служение в этом соборе. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Блаженнейшему Патриарху сослужил сонм иерархов Александрийской, Украинской и Молдавской Православных Церквей, а также многочисленное духовенство.

Богослужение совершалось на греческом, церковнославянском и молдавском языках. На великом входе Патриарх Феодор вспомнил Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия среди глав автокефальных Церквей.

Ранее Александрийский Патриарх Феодор в своем обращении к верующим Украинской Православной Церкви после свершения молебна о единстве Православия в Украине в Одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе выразил поддержку Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, как главу канонической Церкви в Украине.