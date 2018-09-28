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Грузинская Православная Церковь взяла нейтралитет по украинскому церковному вопросу

17:26, 28 сентября 2018
Православие
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Грузинская Православная Церковь взяла нейтралитет / mouzenidis-travel.ru

Об этом заявил настоятель церкви Кикети Грузинской Православной Церкви, помощник местоблюстителя Патриарха Грузии Андриа Джагмаидзе, сообщает российское информагенство.

"Несогласие по этому вопросу существует между двумя большими Церквами, у каждой из которых есть своя логика. Мы не принимаем участия в этих дискуссиях", - сказал он.

Священник также отметил, что "в церковной жизни Украины есть много сложностей, поэтому делать прогнозы сейчас очень трудно".

Сама Грузинская Православная Церковь не заявляла о своей официальной позиции по вопросу автокефалии. Представители Патриархии Грузии ранее отмечали, в связи с возможным признанием автокефалии Украинской православной церкви будет обсуждаться на заседании Синода Грузинскаой Православной Церкови, которое должно состояться в ближайшие месяцы.

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