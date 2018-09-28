Грузинская Православная Церковь взяла нейтралитет по украинскому церковному вопросу

Грузинская Православная Церковь не будет участвовать в дискуссии по теме автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом заявил настоятель церкви Кикети Грузинской Православной Церкви, помощник местоблюстителя Патриарха Грузии Андриа Джагмаидзе, сообщает российское информагенство.

"Несогласие по этому вопросу существует между двумя большими Церквами, у каждой из которых есть своя логика. Мы не принимаем участия в этих дискуссиях", - сказал он.

Священник также отметил, что "в церковной жизни Украины есть много сложностей, поэтому делать прогнозы сейчас очень трудно".

Сама Грузинская Православная Церковь не заявляла о своей официальной позиции по вопросу автокефалии. Представители Патриархии Грузии ранее отмечали, в связи с возможным признанием автокефалии Украинской православной церкви будет обсуждаться на заседании Синода Грузинскаой Православной Церкови, которое должно состояться в ближайшие месяцы.