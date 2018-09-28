В УПЦ составили молитву о сохранении единства Православия
14:25, 28 сентября 2018Православие
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Во всех храмах и монастырях УПЦ усилят молитвы о сохранении единства Православия / news.church.ua
Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви будут возносить усилении молитвы о сохранении единства Святого Православия.
По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия особые молитвенные просьбы будут произноситься во время каждой Божественной литургии, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Решение об усилении молитв о сохранении единства Православия было принято Священным Синодом УПЦ 25 сентября (Журнал 17).
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