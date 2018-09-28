Наместник Киево-Печерской лавры совершил панихиду по усопшим однокурсниками

Ежегодно в день праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел совершает панихиду по своим однокурсникам, усопшим во время пожара в Московских духовных школах.

В Трапезном храме владыке сослужили братия обители в священном сане, сообщается на сайте обители.

«Тогда, в эту самую ночь, в 1986 году, пятеро моих сокелейников, с которыми мы вместе учились, с которыми дружили, — погибли. Божией милостью я остался жив. Но боль утраты и боль от пережитого не покидает и по сей день. Это событие заставляет нас всех, дорогие братья и сестры, задуматься о том, что в жизни могут произойти такие испытания, о которых мы и не подозреваем, и конец нашей жизни может быть также неожиданным.

Давайте же помолимся в этот день все вместе, чтобы Господь упокоил души тех, кто пришел в духовные школы для того, чтобы получить образование и стать священниками, но кого Господь в один момент призвал к Себе, чтобы и нам всем в установленное время стать наследниками Царствия Небесного!», - сказал митрополит Павел.