Сегодня Патриарх Феодор II совершил литургию в Свято-Троицком соборе Одессы

Во второй день своего пребывания в Одессе, 28 сентбря, Блаженнейший Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II совершил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе в сослужении иерархов Александрийской, Украинской и Молдавской Православных Церквей и многочисленного духовенства.

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ, у входа в собор Блаженнейшего Феодора встречали сотни верующих, которые собрались в этот один из старейших храмов Одессы, где на протяжении 10 лет Предстоятель Александрийской церкви нес послушание экзарха. И многие из встречавших помнят его служение в этом соборе.

Богослужение совершалось на греческом, церковнославянском и молдавском языках. На великом входе Патриарх Феодор помянул Блаженнейшего Онуфрия среди глав автокефальных Церквей.