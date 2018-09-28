Жена священника нуждается в помощи для проведения химиотерапии

Анна Диханова, мать пятерых детей, жена протоиерея Владислава Диханова, главы Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам нуждается в помощи.

Болезнь была обнаружена на последней стадии, спасти в Украине шансов не было, поэтому она была срочно госпитализирована в университетскую клинику во Фрайбург (Германия), сообщается на сайте Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам.

Диагноз - В-клеточная лимфома среднестенная (злокачественная опухоль, агрессивной формы), был поставлен в конце июля. По приезду в Германию, 01.08, Анне стало хуже, и ее забрали в реанимацию, где она провела шесть дней до начала основного лечения: там откачали жидкость из сердца и легких, позже прооперировали (удалили шейный лимфоузел).

Впоследствии начали проведение иммунотерапии и химиотерапии. На сегодня проведено 3 этапа лечения из запланированных 6, каждый из которых состоит из нескольких курсов химиотерапии и иммунотерапии. Состояние матушки Анны несколько улучшилось, остается тяжелым, но стабильным. Врачи настроены на преодоление болезни.

На сегодня сумма сбора составляет 61 тысяч евро - оплата за 4, 5 курсы химиотерапии (с учетом предыдущей задолженности за 3-й курс).

О том, как и чем помочь Анне Дихановой - читайте на сайте pravoslavie.ua.